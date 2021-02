Gasperini aspetta il Real Madrid: "Loro hanno il blasone, noi l'entusiasmo"

Aria di Champions League, aria di grande calcio a Bergamo dove l'Atalanta ospita il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League.

Gianpiero Gasperini, durante la tradizionale conferenza della vigilia, ha dimostrato di credere nell'impresa.

"Il Real è la squadra più titolata al mondo, ha maggiori introiti e blasone. Per l’Atalanta è un orgoglio incontrare un club del genere. Non abbiamo la loro abitudine a giocare queste partite ma in questi anni abbiamo giocato contro squadre più blasonate. Per noi resta un evento, abbiamo qualche stimolo in più. Siamo stati capaci di fare imprese in trasferta che ci hanno permesso di passare il turno. Vogliamo arrivare a Madrid e essere ancora in corsa, quella di domani non è altro che il primo tempo. Al ritorno penseremo all’eventuale impresa“.