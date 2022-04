Gasperini ambizioso: "I tifosi non siano depressi, semifinale obiettivo da ricordare"

L'Atalanta, che ha pesantemente rallentato la sua corsa in campionato, può però staccare il pass per la semifinale di Europa League battendo il Lipsia. Si parte dall'1-1 dell'andata.

Gasperini alla vigilia della gara sa bene come l'occasione sia storica per un club come quello bergamasco, ma non la partita più delicata della gestione.

"Non è la gara più delicata della mia gestione: in questo momento ogni gara è delicata. Sarà da dentro o fuori. Non si può andare sempre in Champions League, sarebbe troppo bello. Quest'anno mi sembra quasi impossibile, ma credo che i tifosi abbiano tanti motivi per essere non dico soddisfatti, ma almeno non depressi. La vittoria dell'Europa League per squadre come l'Atalanta non è un obbligo, ma un'opportunità. Se arriveremo in semifinale raggiungeremo un obiettivo che rimarrà scritto e ricordato".

Sliding doors al passato: alla sfida contro il Villarreal che nella giornata di ieri ha eliminato il Bayern Monaco accedendo alle semifinali di Champions.

"Contro di loro ci siamo complicati un po' la vita, ma hanno grandi meriti. A volte il Villarreal viene sottovalutato, forse per la sua posizione in Liga, ma è una squadra di valore".

Gasperini ha poi fatto il punto sui giocatori a disposizione a sulla sfida contro il RB Lipsia.

"Toloi non è recuperabile, per Djimsiti e Freuler vedremo. Zapata? A livello mentale non ha mai avuto problemi. Ha superato i problemi fisici ed è recuperato. Il Lipsia è un avversario pericoloso, ma come percentuali dico un 50-50 per quello che ho visto. All'andata potevamo vincere noi".