Gascoigne protagonista nella festa per i 150 anni dei Rangers: goal ad Ibrox

Tre anni a Glasgow non si dimenticano. Lo pensa Paul Gascoigne così come i tifosi dei Rangers, che hanno celebrato l'ex centrocampista inglese - in Scozia dal 1995 al 1998 - in occasione del match organizzato per festeggiare i 150 anni di vita del club.

'Gazza', nella partita che ha visto sfidarsi una selezione in 'Blues' e una Top 11 guidata da Luis Figo, al minuto 81 vive il suo momento di gloria: pallone addomesticato in area e 'destro all'angolino' che si infila alle spalle del portiere, il quale non fa molto per opporsi alla conclusione regalando il magic moment a Gascoigne.

Ovazione di Ibrox ed esultanza dei compagni di squadra, ai quali simpaticamente si sono uniti anche diversi calciatori del roster di Figo: un pomeriggio d'altri tempi che Paul conserverà nell'album dei ricordi.