Dal ritiro al ritorno sul prato verde... ma quello del golf: Bale parteciperà al PGA Tour

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, il gallese ex Real Madrid riparte dal golf: la sua passione sportiva dopo il calcio.

Nel 2021, il Wales Open, una delle tappe dell'European Tour di Golf, giocata in Galles, ha avuto due sponsor principali: il primo, economico, è Cazoo. Il secondo, mediatico, è Gareth Bale: quel Gareth Bale. Questo basta e avanza, in qualche modo, a definire la cifra della passione dell'ex Real Madrid per uno degli sport più complessi e "di nicchia" esistenti al mondo.

"Complessi", perché ci vuole tecnica: la stessa che nel corso della sua carriera, soprattutto negli ultimi anni, è stata attribuita al suo modo di calciare, definito "tiro da golf" da Barney Ronay del Guardian, nel marzo del 2022. Al Cardiff City Stadium, nel giorno della qualificazione del Galles alle finali per andare in Mondiali in Qatar: con un suo goal.

Oggi Gareth Bale non gioca più: si è ritirato poche settimane dopo aver rappresentato il suo Paese proprio in Coppa del Mondo, spiazzando tutti: perché a 33 anni, nonostante l'ultima esperienza al Los Angeles FC, culminata con il titolo MLS conquistato proprio con una sua rete in finale, avrebbe potuto continuare, tranquillamente.

La passione per il "Green" lo ha chiamato: non quello del prato da calcio, ma da golf. Proprio quello sport che, negli anni a Madrid, è stato croce e delizia dal punto di vista mediatico, se è vero, com'è vero, che è stato definito in maniera poco gradevole per aver incassato il suo stipendio coi Blancos senza giocar troppo, preferendo la mazza.

"Il golf è un hobby come un altro: non c'è niente di sbagliato: mi mantiene più calmo fuori dal campo e mi dà del tempo lontano dal pallone. Il che è bello", ha risposto Bale.

In ogni caso, ha avuto ragione lui. Appesi gli scarpini al chiodo il gallese ha impugnato la mazza, messo il cappellino e le scarpe adatte. Insomma, giocherà a golf, in maniera seria.

Bale ha confermato che farà parte dell'AT&T Pebble Beach Pro-Am: in poche parole, la tappa californiana del PGA Tour. Stiamo parlando di golf a livello professionistico.

"Sono lieto di annunciare che giocherà all'AT&T Pebble Beach Pro-Am" all'inizio del prossimo mese".

Una nuova avventura sta per iniziare: Bale ha tutto per poter far bene. La voglia, l'esperienza a livello agonistico (pur nel calcio) e una discreta tecnica. Del resto, è un vincente.