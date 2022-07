Il Galtier calciatore: una stagione al Monza in Serie B nel 1997/98

Christophe Galtier, successore di Pochettino al timone del PSG, nel 1997/98 ha giocato nel Monza in B: 24 presenze da difensore centrale mancino.

Marsiglia, Lille, Tolosa, Angers, Nimes, Marsiglia, MONZA, Liaoning. Se vi sembrano nomi sparati tanto per, non temete: parliamo delle squadre in cui ha militato da calciatore Christophe Galtier, successore designato di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG.

Galtier, che oggi di anni ne ha quasi 56, qualche tempo addietro ha giocato in Italia. Quel 'MONZA' scritto in maiuscolo non è frutto del caso, bensì è mosso dalla voglia di ricordare come chi allenerà uno dei top club europei è transitato anche nel nostro calcio.

Più precisamente in quello di Serie B, ancor più precisamente per una stagione, la 1997/1998: Galtier, che con gli scarpini ai piedi ricopriva il ruolo di difensore centrale mancino, ha militato in Brianza disputando un intero campionato. Arrivava dal Marsiglia, squadra della sua città natale, in cui ha mosso i primi passi da calciatore a metà anni '80.

Complimenti Cristophe Galtier, giocatore del Monza 1997-98 campione di Francia!!👏👏👏⚪️🔴 🇫🇷 @LOSC_EN pic.twitter.com/Lztdggteqj — AC Monza (@ACMonza) May 24, 2021

E' il Monza di Gigi Radice, passato poi nelle mani e nelle idee di Bruno Bolchi e Pierluigi Frosio, che conclude l'annata appena sopra la zona salvezza con 44 punti in 38 giornate. E' il Monza - tra gli altri - di Christian Abbiati, Roberto D'Aversa, Luca Saudati, Cosimo Francioso e Luca Cavallo, profili citati per far emozionare i più nostalgici; ma è anche il Monza di Galtier, che di presenze nel '97/98 in cadetteria ne collezionerà 24 senza mai andare in goal. Insomma: un titolare.

L'avventura in Italia del prossimo tecnico del PSG non resterà di certo impressa negli almanacchi, però 'carta canta' e così la parentesi di Galtier al Monza non la azzererà nessuno. Dopo la Brianza l'ultimo atto della carriera da calciatore in Cina, salvo poi ritirarsi e darsi alla panchina: da giocatore zero tituli, da allenatore il palmares fa registrare la Coppa di Francia alzata col Saint-Etienne nel 2012/2013 e la Ligue 1 conquistata al timone del Lille nel 2020/2021. Nell'ultima annata - invece - quinto posto ed approdo in Conference League col Nizza, ma anche la finale di Coppa nazionale persa contro il Nantes.

Adesso la nuova sfida, la più difficile e prestigiosa: caro Christophe, Paris 'is calling', ma la stagione a Monza non si cancella.