Galles agli Europei, Bale prende in giro il Real Madrid con uno striscione

Evanescente al , leader e trascinatore del : Gareth Bale è tutto questo finora, dottor Jekyll e mr. Hyde. Se con i 'Blancos' sembra aver perso lo smalto dei tempi migliori, un discorso completamente opposto è da fare invece quando indossa la maglia della sua nazionale.

Contro l'Ungheria non ha segnato ma è riuscito comunque ad aiutare la squadra a vincere e a volare agli Europei, seconda qualificazione consecutiva dopo quella dell'edizione 2016 conclusa con l'eliminazione in semifinale ad opera del , poi vittorioso nell'ultimo atto contro la .

Nel post-partita è esplosa la festa per un traguardo sofferto e raggiunto proprio all'ultima giornata: è apparso uno striscione recante la bandiera del Galles e una scritta che ha fatto discutere nell'ambiente madrileno.

A sventolarlo, tra gli altri, proprio Bale che avrà voluto rispondere alle dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante Predrag Mijatovic: ad ottobre si era così espresso sul gallese, evidenziandone la scarsa voglia di emergere al Real Madrid.

"Pensa prima al Galles, poi al golf e poi al Real. Non gli ho parlato ma è ciò che mi trasmette. Non si sa mai se si può contare su di lui, se è motivato o no, se è infortunato o no... ma vedrai come migliorerà quando le nazionali si avvicineranno...".