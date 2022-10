Galà del Pallone d'Oro: il Manchester City è la miglior squadra dell'anno

La squadra di Guardiola vince il premio come club dell'anno battendo a sorpresa il Real Madrid Campione della Champions League.

Il Manchester City è la squadra dell'anno alla cerimonia del Pallone d'Oro. A sorpresa i Citizens di Guardiola hanno battuto il Real Madrid, favoritissima della vigilia in seguito alla vittoria della Liga e Champions League da parte di Blancos.

Un risultato incredibile, considerando come il Manchester City abbia sì vinto la Premier League in un'epica battaglia a distanza con il Liverpool, senza però giocare la finale di Champions, persa degli stessi Reds al cospetto del Real Madrid di Ancelotti.

Insieme al terzo posto di De Bruyne nella classifica generale del premio maschile, il Manchester City ottiene un riconoscimento per l'ottima stagione 2021/2022, comunque non esaltante come i tifosi si aspettavano: per l'ennesima volta, infatti, la squadra ha fallito in Europa.

Il City è stato sconfitto anche in FA Cup, eliminato nelle semifinali, e in League Cup, fuori al quarto turno. La vittoria della Premier League ha però convinto gli organizzatori del Pallone d'Oro in maniera netta, tanto da rendere il club di Manchester miglior squadra del 2021/2022.

Con l'arrivo di Haaland, trascinatore fin qui in Premier e Champions, il Manchester City spera di essere nuovamente la squadra dell'anno nell'autunno del 2023, per la nuova edizione del Pallone d'Oro.

Stavolta, forse, con la coppa che insegue da un decennio. Si vedrà.