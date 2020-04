Gaffe 'osé' di Klose: spunta Pornhub tra le pagine del computer

Il difensore del Norwich ha pubblicato una Instagram Story compromettente: tra le pagine aperte del pc c'è anche quella del noto sito per adulti.

Come tutti, anche i calciatori sono costretti a rimanere nelle proprie abitazioni in quarantena per contrastare l'avanzata del Coronavirus: in una situazione del genere si ha molto più tempo rispetto a prima da dedicare ai passatempi preferiti, che siano film o dei buoni libri.

Il difensore del , Timm Klose, ha avuto l'idea di informare i suoi fan su come sta passando queste lunghe giornate: peccato, però, che tra le pagine aperte del computer, oltre a quella della serie in questione ce ne fosse anche un'altra dal gusto 'piccante'.

Klose aveva infatti appena navigato su Pornhub, noto sito per adulti che ha recentemente offerto un mese gratuito per usufruire della visione dei video della sezione 'premium', solitamente accessibili soltanto a pagamento.

Una piccola gaffe che strappa un sorriso in un momento delicato come questo, in cui una semplice risata può trasformarsi in antidoto contro i pensieri negativi.