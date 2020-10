Gaffe dell'Al-Ain: presenta Bastos... col nome sbagliato

L'Al-Ain ha dato il benvenuto a Bastos sui suoi profili social: peccato che sia stato utilizzato il nome sbagliato (Michel, ex Roma).

La sua cessione è stata accolta con un po' di stupore dagli addetti ai lavori, poiché avvenuta a mercato ampiamente chiuso: la Lazio ha ceduto a titolo definitivo Bastos all'Al-Ain, club dell' dove è ancora possibile mettere a segno dei trasferimenti.

Il difensore angolano era stato escluso sia dalla lista UEFA che da quella valida per la e non rientrava più nei piani del tecnico Simone Inzaghi: la sua avventura in Oriente non è però partita come sperava.

La società saudita, infatti, ha commesso una gaffe pubblicando un tweet di presentazione errato: giusta la foto del giocatore, non il nome.

L'Al-Ain ha scambiato l'ex laziale con Michel Bastos, peraltro vecchia conoscenza dei rivali cittadini della dove giocò nella seconda parte della stagione 2013/2014.

Non proprio il modo giusto di accogliere un nuovo acquisto, che però avrà capito e perdonato la leggerezza avvenuta sicuramente in buona fede.