Gabriel Veron: la giovane stella brasiliana col nome di una leggenda argentina

Veron ha conquistato il Pallone d'Oro come miglior giocatore dei Mondiali Under 17 del 2019, vinti dalla Seleçao anche grazie al suo contributo.

Il calcio brasiliano sta sfornando ancora una volta tanti giovani talenti come Vinicius jr e Rodrygo, entrambi già acquistati dal , ma il meglio potrebbe ancora venire.

"Lui è un ragazzino con un talento enorme ", ha detto Bebeto al 'Corriere Brasiliense' mentre parlava della giovane stella del Palmeiras, Gabriel Veron. "Ho certato ulteriori informazioni su di lui e sono rimasto impressionato ".

“L'ho visto segnare un goal dopo aver dribblato quasi la metà degli avversari e battere il portiere con grande calma ".

Le parole di Bebeto sono arrivate in occasione del successo ottenuto dal Under 17 ai Mondiali di categoria del 2019. Veron in quell'occasione ha segnato tre goal oltre a fornire due assist, con i padroni di casa che hanno battuto 2-1 il in finale.

Veron è stato anche il migliore per aperture di gioco e dribbling completati, tanto da vincere il Pallone d'Oro come miglior giocatore del torneo.

Il nome della nuova stella brasiliana Veron sarà sicuramente familiare agli argentini, dato che è stato chiamato così proprio in onore di Juan Sebastian Veron per volontà dei vicini di casa.

"Il nostro vicino aveva sempre desiderato un figlio ma ha avuto tre figlie femmine ," ha raccontato Veron a FIFA.com lo scorso novembre. "Quindi quando i miei genitori erano incerti su quale nome darmi lui ha detto: Perché non Veron? ".

La madre di Veron, Gracielly Silva, non conosceva il significato calcistico di questo nome mentre lo stesso Veron ha ammesso di essere troppo giovane per conoscere bene il suo omonimo anche se ha guardato alcuni video su Youtube.

“Sono certo che otterrai molto di più in futuro ", ha dichiarato il Veron argentino in un video inviato a Gabriel e pubblicato sui social del Palmeiras nel 2019.

“Lui è un idolo per me. Prometto che continuerò ad onorare il nostro nome sul campo ", ha risposto Gabriel.

La vita di Gabriel Veron sarebbe stata diversa se il padre Carlos Alexandre fosse riuscito a farlo diventare un cowboy, mentre la madre ha sempre sostenuto il sogno del ragazzo di diventare un calciatore.

I suoi primi passi nel mondo del calcio sono stati col Santa Cruz, un club del suo Stato in cui si mise talmente in mostra da essere aggregato nell'Under 15 del Palmeiras.

Veron a soli 15 anni è poi risultato tra i migliori nel Trofeo Scopigno vinto dal Palmeiras Under 15 battendo in finale il Real Madrid.

Promosso in prima squadra nel 2019, Veron non ha mai dimostrato paura ed alla sua seconda presenza contro il Goias, una settimana dopo il debutto, ha segnato due goal e fornito un assist in soli trentadue minuti.

“È un ragazzo con tante qualità quindi spetta a noi trovargli spazio in prima squadra ” ha detto il tecnico Andrey Lopes, “ Sono sicuro che regalerà tante gioie ai nostri tifosi ".

Tifosi che non vedevano un talento del genere dai tempi di Gabriel Jesus, oggi stella del , ma che ora temono di veder presto partire per l'Europa anche Gabriel Veron.

Prima però l'obiettivo è quello di diventare un titolarissimo al Palmeiras e magari meritarsi anche la chiamata col Brasile dei grandi. Per il resto c'è tempo.