Fulham, Ranieri esonerato: Parker il sostituto

Claudio Ranieri non è più l'allenatore del Fulham: squadra affidata al 38enne ex capitano Scott Parker.

È giunta ai titoli di coda l'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina del Fulham: il pesante ko sul campo del Southampton ha fatto sprofondare i 'Cottagers' a dieci punti di distanza dal diciassettesimo posto, l'ultimo utile per la salvezza in Premier League.

A svantaggio del tecnico romano, un ruolino generale non soddisfacente da quando a novembre venne chiamato per prendere il posto di Jokanovic: tre vittorie, tre pareggi e ben undici sconfitte, senza dimenticare la clamorosa eliminazione al terzo turno di FA Cup per mano dell'Oldham.

Fulham Football Club Chairman Shahid Khan today named Scott Parker as Caretaker Manager, replacing Claudio Ranieri.



Periodo reso complicato da diverse divergenze in seno allo spogliatoio: in primis il diverbio tra Kamara e Mitrovic che non ha contribuito al rasserenamento degli animi, sottotono a causa della disperata situazione di classifica.

La società londinese ha comunicato che il nuovo manager è Scott Parker, 38enne ex centrocampista ritiratosi nel 2017 dopo quattro anni passati proprio al Fulham dove si guadagnò la fascia da capitano.

Ranieri ha parlato per l'ultima volta ringraziando il Fulham per l'opportunità concessagli.