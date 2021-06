Fuchs saluta il Leicester: se ne va un altro eroe del 2016

Termina l'avventura al Leicester del difensore Fuchs, protagonista con le Foxes della storica vittoria della Premier League 2015/16.

Un'altra leggenda del Leicester se ne va. Il difensore Christian Fuchs, arrivato alle Foxes nel 2015 e tra i protagonisti della splendida cavalcata della stagione 2015/16, ha terminato il suo contratto con il club.

Acquistato nel 2015 dallo Schalke 04, viene subito schierato con grande continuità dal tecnico Claudio Ranieri nel ruolo di terzino sinistro. Fuchs ripaga con gli interessi la fiducia del tecnico romano, fornendo un rendimento costante e collezionando in campionato 32 presenze (impreziosite da 4 assist).

Quella stagione si rivela assolutamente magica per il Leicester, capace di vincere la Premier League addirittura con 3 giornate d'anticipo. Un titolo che arriva matematicamente grazie al 2-2 Chelsea e Tottenham, seguito con trepidazione dai giocatori delle Foxes. Proprio Fuchs fu l'autore del video che riprese i compagni nel momento esatto della gioia, diventato poi virale e messo all'asta dal giocatore austriaco insieme ad una maglia autografata della stagione 2015/16.

Terminato il contratto con il Leicester, non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Fuchs. Certamente si trasferirà a New York: non solo per raggiungere la famiglia (lì vivono sua moglie e i suoi tre figli), ma anche, forse, per tentare una nuova carriera sportiva.

L'ambizione dell'ormai ex giocatore del Leicester è infatti quella di diventare un 'kicker' in NFL. Un'aspirazione che ha svelato in diverse interviste rilasciate negli anni scorsi.

“Vorrei diventare un kicker della NFL, lo dico sul serio. Dipenderà dai dirigenti, ma so di poter essere all’altezza. So di poter calciare per oltre 60 yards, vedremo. I sogni possono diventare realtà, se non sogni non raggiungerai mai nulla”.

Nei prossimi mesi sarà più chiaro se questo desiderio di Fuchs si avvererà o meno. In caso di risposta affermativa, la NFL accoglierebbe un giocatore dotato di grande determinazione e capace di contribuire ad imprese inimmaginabili.