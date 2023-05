Il Frosinone è promosso in Serie A: cavalcata trionfale per la squadra di Fabio Grosso

La squadra di Grosso centra la promozione in massima serie con tre giornate d'anticipo dopo il successo contro la Reggina.

Un trionfo totale, strameritato. Costruito passo dopo passo sino all'apoteosi finale. Il Frosinone taglia il traguardo e può festeggiare la promozione in Serie A dopo quattro anni di attesa.

Una cavalcata semplicemente trionfale, quella inscenata dalla squadra di Fabio Grosso: la certezza aritmetica del salto in massima serie è arrivata con 3 turni d'anticipo grazie al 3-1 casalingo sulla Reggina, domata da Borrelli, Insigne e Caso. +10 il vantaggio sul terzo posto occupato dal Bari, ormai incolmabile.

Roba di lusso, se si pensa a quanto sia solitamente livellata la seconda divisione del calcio italiano. E invece no, il Frosinone ha sfatato anche questo mito spiccando il volo e facendosi largo in classifica sino al tripudio a tinte gialloblù.

La squadra di Grosso ha impresso un ritmo pressoché insostenibile per gli avversari a partire dalle prime battute di una stagione rivelatasi semplicemente perfetta.

Solo il Genoa è riuscito a tenere l'andatura ciociara, ma che questo fosse l'anno del Frosinone lo si era intuito piuttosto già dalle battute iniziali del torneo.

Conquistata la vetta all'undicesima giornata di campionato, la corsa verso l'obiettivo è stata di fatto impeccabile: il Frosinone ha vinto 21 delle 35 partite sin qui disputate.

GLI EROI DEL FROSINONE

Tra gli uomini copertina spicca ovviamente la grande annata di Mulattieri, autore sin qui di 12 goal in campionato, nonché miglior marcatore del Frosinone.

Un bottino prezioso, così come quello offerto da Roberto Insigne e da Caso, autori di 8 centri a testa e sempre tra i protagonisti, incalzati dai 6 squilli di Moro.

Tanta prolificità a caratterizzare il reparto offensivo, accompagnata dal peso specifico degli elementi di maggiore esperienza: su tutti Rohden e Garritano a centrocampo, Lucioni e Sampirisi in difesa.

LA SVOLTA DI GROSSO

Prima vera soddisfazione in veste di allenatore per Fabio Grosso, al culmine di un cammino iniziato a marzo 2021 con la nomina al posto dell'esonerato Alessandro Nesta: Frosinone preso al dodicesimo posto in classifica e condotto fino ad un -6 dalla zona playoff, primo mattoncino verso la gloria del ritorno tra i grandi.

Un riscatto in piena regola se si pensa all'esonero a cui andò incontro al Sion qualche settimana prima dello sbarco in Ciociaria.

Nella prossima stagione i gialloblù saranno dunque tra le le 20 squadre che prenderanno parte alla massima serie.

Per i gialloblù si tratta della terza storica promozione in A dopo quelle ottenute nel 2014/15 e 2017/18, che portarono la società frusinate al top della piramide del calcio italiano prima del mesto ritorno in Serie B.