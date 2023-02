Intervento durissimo di Estevez su Caso: dall'ammonizione al rosso, grazie al VAR

Fallo da espulsione in apertura di ripresa in Frosinone-Parma: Maggioni prima ammonisce, poi manda il centrocampista negli spogliatoi.

Fino al 55' la sfida tra Frosinone e Parma, valida per la ventiseiesima giornata di Serie B, aveva già regalato abbastanza emozioni da poter essere definita una delle partite più sorprendenti dell'intero campionato.

I Ducali, avanti per 2-3, subiscono in apertura di ripresa la rete di Mulattieri, dopo un primo tempo sostanzialmente giocato di rimessa, ma con intelligenza, e caratterizzato dai goal di Vazquez, Ansaldi e Zanimacchia per la formazione di Pecchia.

Ma allo "Stirpe" c'è una vita da giocare: se poi il Parma si complica la vita, anche qualcosa in più. Perché al 55' Estevez esagera: con il Frosinone in avvio di contropiede con Caso (autore di una rete), il centrocampista argentino interviene in gamba tesa appena sotto il ginocchio del numero 10.

Che cade a terra, dolorante, con il direttore di gara, il signor Maggioni, che estrae il cartellino giallo, tra le proteste dei padroni di casa: giustificate. L'intervento, rivisto al replay, è durissimo.

E infatti l'arbitro viene richiamato al VAR per un check: piede a martello, nessun dubbio. Corregge la sua decisione: è cartellino rosso, espulso Estevez.

Di lì a poco arriva anche il 3-3 del Frosinone firmato Moro, prima del nuovo vantaggio dei Ducali con "El Mudo" Vazquez. Ancora lui, in una gara infinita terminata in nove dalla formazione di Pecchia, per l'espulsione di Camara all'86'.