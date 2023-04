Gli occhi del Milan su Fresneda: il "nuovo Trippier" del Real Valladolid

I rossoneri seguono con interesse il classe 2004 spagnolo, noto per aver annullato Vinicius in Liga. E non solo.

Uno dei temi della stagione vissuta dal Milan, prima delle ottime prestazioni mostrate solo nella seconda parte da Davide Calabria e Alessandro Florenzi (out per infortunio per diverse settimane), è stato quello relativo alla corsia di destra, dalla difesa a centrocampo. Il mercato potrebbe risolvere ogni dubbio.

Stefano Pioli si è trovato costretto a cambiare più volte formazione, in quella zona di campo: anche perché, tolti Calabria e Florenzi, i rossoneri hanno dovuto affrontare la questione legata a Sergino Dest, autore di un'annata da dimenticare.

Sono tanti, insomma, gli spunti che accompagneranno il Milan e i suoi tifosi all'inizio del mercato: mancano diversi mesi e ci sono ancora impegni importanti, è vero, ma i nomi in lista non mancano. Uno su tutti, secondo Sky Sport, quello di Ivan Fresneda.

CHI È IVAN FRESNEDA

Laterale di difesa spagnolo classe 2004, cresciuto calcisticamente nel Real Madrid ha lasciato la Fabrica a 14 anni, per trasferirsi al Leganes. Step necessario per crescere e, una volta al Real Valladolid (dal 2020), farsi trovare pronto.

Alla sua prima vera stagione tra i grandi tra i blanquivioletas ha collezionato, fin qui, 20 presenze tra Liga e Copa del Rey: e poi c'è quella sfida del 30 dicembre 2022 che ha un po' segnato il suo inizio di carriera.

Il Real Valladolid perde contro il Real Madrid, ma a rubare l'occhio è la prestazione di Fresneda che ferma Vinicius, annullandolo.

CARATTERISTICHE E MERCATO: FRESNEDA AL MILAN?

Dal punto di vista delle caratteristiche, Ivan Fresneda è stato paragonato a Kieran Trippier, laterale e capitano del Newcastle. Per adesso, comunque, del calciatore spagnolo classe 2004 si può dire che ha parecchio da migliorare.

Come precisato da Sky Sport, per adesso non è stata avviata alcuna trattativa, ma l'interesse per il giocatore (accostato anche alla Juventus) sembra esserci.