French Connection: Rafael Leao, il Mbappe portoghese

Il 19enne attaccante ex Sporting Lisbona è uno dei prospetti più interessanti di Ligue 1 dopo aver segnato quattro reti nelle ultime quattro gare.

Rafael Leao ha cominciato il 2019 in maniera impressionante. Il 19enne attaccante del Lille, arrivato in Ligue 1 da svincolato dopo aver rotto il contratto con lo Sporting CP (in seguito al noto incidente in cui 50 tifosi hanno preso d'assalto il centro di addestramento), ha vissuto momenti difficili causa infortuni, ma ora sta dimostrando di potere essere un giocatore top.

Guarda su DAZN tutta la Ligue 1 in esclusiva: attiva ora il tuo mese gratuito!

Ha segnato quattro goal nelle sue ultime quattro partite e cinque in totale in soli 515 minuti sul campo, rendendolo il miglior cannoniere del club dietro al duo Nicolas Pepe e Jonathan Bamba: "Sono pronto!" ha detto al quotidiano portoghese Record il 2 gennaio, e sembra proprio che lo sia.

Leao è nato ad Almada da genitori angolani ed è stato immerso nel calcio per tutta la sua vita.

"L'ho incontrato quando aveva 14 anni e poche persone hanno capito il suo modo di giocare" ha detto a France Football Tiago Fernandes, ora allenatore del Chaves, ma in passato mentoore di Leao. "Stava facendo cose con la palla che nessuno poteva fare. Ma ha comunque dimenticato il suo posizionamento sul campo.".

"E' il portoghese Mbappe" ha detto il presidente del Lille Gerard Lopez a RMC, evidenziando di aver battuto squadre come Borussia Dortmund e Benfica per la firma del giocatore.

Lopez, tuttavia, è stato anche costretto a difendersi dalle pretese dello Sporting, deciso a chiedere 45 milioni di euro della clausola di liberazione del giocatore: una lotta che il Lille ha successivamente vinto. Il giocatore, nel frattempo, ha fatto del suo meglio per scrollarsi di dosso i paragoni con il campione del Paris Saint-Germain.

"Mbappe è Mbappe. È un giocatore incredibile. Ha 20 anni e si è già dimostrato un buon affare. Sono Rafael Leao e devo lavorare e mettermi alla prova. E oggi, sono con Lille per farlo e per progredire" ha detto a dicembre.

L'articolo prosegue qui sotto

Il padre di Leao ha avuto una grande influenza per il giocatore: se l'adolescente avesse avuto le cose a modo suo, sarebbe potuto tornare allo Sporting, ma suo padre e l'agente lo hanno guidato in Francia.



"Voleva tornare qui ma non lo hanno riportato indietro" ha detto Sousa Cintra, presidente in carica dello Sporting, a SIC Noticias. "Eravamo pronti a negoziare con i grandi club e ora è bloccato a Lille quando sarebbe potuto andare al Real Madrid".



Tuttavia, Antonio era così desideroso di trasferirsi a Lille, per il modo in cui hanno allevato i giovani in passato come Eden Hazard e, più recentemente, Pepe e Bamba. L'allenatore Christophe Galtier, nel frattempo, era ansioso di mandarlo in campo. Ma solo al momento giusto.



"Stava cominciando a perdere la pazienza, a rimettersi in allenamento perché c'erano delle partite in cui avrebbe potuto entrare, ma le circostanze non lo permettevano" ha ammesso l'allenatore dopo averlo fatto giocare per la prima volta, in cui ha segnato contro il Caen. "È un giocatore che può farti strappare i capelli, ma pochi minuti dopo ti porta molta speranza e sorriso".

Ora, però, la sua raffica di goal lo ha cementato come il numero nove del Lille per il prossimo futuro."Sono molto felice" ha ammesso dopo aver segnato un altro goal contro l'Amiens lo scorso fine settimana. "È importante per me, mi dà una motivazione in più per continuare a lavorare e per dare il meglio di me stesso".Come riconosce Galtier, Leao è lontano dall'essere un giocatore fatto finito, e il suo allenatore è desideroso di vederlo più efficiente in fase difensiva e riguardo il posizionamento in campo.Decisamente c'è materiale su cui lavorare. E' veloce e tecnico, in più per un giovane giocatore avere così tanta maturità davanti alla porta risulta essere impressionante. In più si sta adattando sempre più al gioco del Lille."Sta progredendo e lavorando molto" ha detto Galtier. "I rapporti con altri giocatori stanno crescendo. È presente ed efficace. Credo che abbia iniziato sette volte da titolare e abbia già cinque goal".Il prossimo Mbappe può essere Rafael Leao.