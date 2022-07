Fred si ritira dal calcio giocato: giro di campo in bicicletta al 'Maracanã'

A 38 anni e di fronte a oltre 63mila spettatori, Fred si è congedato dal calcio giocato: ultima gara col Fluminense e giro di campo in bicicletta.

Attimi di grande commozione al leggendario 'Maracanã', casa del Fluminense e, per ben undici anni, anche di Frederico Chaves Guedes, noto come Fred, semplicemente uno dei migliori calciatori di sempre nella storia del club carioca.

L'attaccante classe 1983 ha vestito per l'ultima volta la maglia della società di Rio de Janeiro entrando al posto di Cano al 78' del match contro il Ceara, vinto col risultato di 2-1: ovazione del pubblico al momento del suo ingresso in campo, avvenuto di fronte a ben 63707 spettatori, la seconda migliore affluenza per il 'Maracanã' a partire dal 2013, anno della sua ristrutturazione in vista dei Mondiali disputati in Brasile un anno più tardi.

Fred non ha segnato ma, subito dopo il triplice fischio, ha comunque dato spettacolo improvvisandosi ciclista, con un giro di campo in bicicletta: la stessa con cui nel giugno 2020 percorse i 600 km che separano Belo Horizonte da Rio de Janeiro, per festeggiare il ritorno al Fluminense.

Fred saluta il calcio giocato con uno score assolutamente invidiabile, fatto di oltre 400 reti realizzate tra club e nazionale brasiliana, di cui fu la punta titolare nella Confederations Cup 2013 (vinta assieme al titolo di capocannoniere con cinque marcature, in coabitazione con lo spagnolo Fernando Torres) e durante i Mondiali del 2014, conclusi con un solo goal personale e la tremenda umiliazione dell'1-7 subìto dal Brasile padrone di casa in semifinale contro i futuri campioni della Germania.

L'ultimo goal in assoluto di Fred rimarrà quello messo a segno lo scorso 3 luglio, nel rotondo 4-0 rifilato dal Fluminense ai rivali del Corinthians: lo scenario, ovviamente, quello del suo 'Maracanã', teatro di gioie ma anche di smisurato dolore.