Freccero attacca la Juventus: "Vince perché ha occupato tutto il VAR possibile"

Il nuovo direttore di Rai 2, Carlo Freccero, si lascia andare a un clamoroso attacco alla Juventus: "Tutti i VAR sono suoi, è una cosa indisponente".

Calcio e televisione, televisione e calcio. Un binomio ormai inscindibile nel mondo moderno, quello dei diritti tv. Il problema è se televisione e calcio si scindono in un modo controverso e polemico, come accaduto a Carlo Freccero.

In occasione di una conferenza stampa organizzata per il suo insediamento, il nuovo direttore di Rai 2 - nominato dal CDA a fine novembre - ha parlato di vari temi legati alla propria carica. Ma non solo: nei suoi discorsi sono entrate, in maniera controversa, anche la sua fede calcistica per la Roma e, soprattutto, l'antipatia per la Juventus.

"Io ormai vedo il campionato inglese, perché in Italia la Juventus vince sempre. Vince perché hanno occupato tutto il VAR possibile, è una cosa dell'altro mondo. Tutti i VAR sono loro. Manovrano, fanno... è una cosa indisponente. Forza Roma!".

Un netto cambio di posizione da parte di Freccero rispetto ai pensieri di qualche mese fa: proprio lui a luglio aveva giurato di aver accolto con favore l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, considerato anche "un regalo a Torino in vista delle Olimpiadi".

Oggi, invece, ecco l'inatteso attacco frontale di Freccero nei confronti della Juventus, accusata di favoreggiamenti da parte di arbitri e tecnologie. Inevitabile, a questo punto, attendersi una risposta da parte del club bianconero alle accuse del neo direttore di Rai 2.