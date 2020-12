I fratelli Bender si ritirano insieme: non rinnoveranno col Bayer Leverkusen

Al termine di questa stagione si chiuderà definitivamente l'era dei fratelli Bender. Lars e Sven, attualmente compagni al , hanno infatti annunciato il loro ritiro dal calcio giocato.

Il contratto dei gemelli Bender, oggi trentaduenni, scadrà a giugno 2021 ed entrambi hanno deciso di non rinnovare nonostante le parole di stima espresse nei loro confronti dal tecnico Bosz.

A pesare sulla scelta di appendere gli scarpini al chiodo soprattutto i continui problemi fisici che hanno fortemente condizionato l'ultimo periodo dei fratelli Bender sul campo.

"Non è stata una decisione contro il club, ma per il nostro bene e per quello della nostra famiglia. Ci siamo resi conto che sarebbe difficile giocare ancora su questi livelli. Tutti quelli che ci conoscono sanno che diamo sempre tutto in allenamento e in partita. Purtroppo per noi è sempre più difficile riuscirci".