Frappart nella storia: sarà la prima donna ad arbitrare la finale di Coppa di Francia

Il Nizza non la vince da 25 anni, il Nantes da 22 anni: la prossima finale di Coupe de France sarà in ogni caso storica, ma per diversi motivi.

Sia perché, come scritto, le due squadre finaliste non alzano il trofeo da oltre due decenni, sia perché la sfida sarà in qualche modo inedita: perché è la prima finale tra i due club, ma anche perché a dirigerla sarà una donna.

Nizza-Nantes, in programma il prossimo 7 maggio 2022, verrà infatti arbitrata da Stephanie Frappart, arbitro internazionale FIFA già nella storia perché prima donna ad arbitrare gare maschili di Ligue 1 e Ligue 2.

Stephanie Frappart dirigerà la finale della Coppa di Francia 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/KYftgDDM9M — GOAL Italia (@GoalItalia) April 21, 2022

Ma non solo: nel 2019 ha diretto anche la finale di Supercoppa UEFA, maschile, tra Liverpool e Chelsea, vinta dai Reds. Basta così? No: ha arbitrato sfide di Europa League e Champions League, tra cui il match tra Juventus e Dinamo Kiev della stagione 2020/21.

Non bastano più le parole per descrivere la sua carriera eletta miglior arbitro dell'anno per il 2019 ai Globe Soccer Awards, Stephanie Frappart entra di nuovo nella storia. Nessuna donna prima di lei aveva mai diretto la finale di Coupe de France.