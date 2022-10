Franke assente in Karlsruher-Darmstadt: è in ospedale a donare cellule staminali

Il centrale tedesco salterà la sfida del weekend in 2. Bundesliga per una nobile causa: "E' bello salvare la vita di qualcuno".

Non sarà un weekend come tutti gli altri per Marcel Franke: anche perché gli scorsi li ha vissuti, come gran parte della sua vita, su un campo da calcio.

Questa volta lo trascorrerà in ospedale, ma non per una causa negativa: può diventare il protagonista di una bellissima storia, conclusa con la vittoria.

Il difensore tedesco del Karlsruher ha scoperto, negli scorsi mesi, di essere idoneo per la donazione di cellule staminali, come da lui stesso spiegato al sito ufficiale.

"Tre mesi fa, ho ricevuto una chiamata che mi diceva che sarei stato idoneo per una potenziale donazione di cellule staminali".

Franke ha aspettato, ha continuato a giocare e poi, dopo diverse settimane, è arrivata la chiamata per recarsi in ospedale: si è messo in contatto con Oliver Kreuzer, l'allenatore del Karlsruher, che gli ha concesso un periodo di stop.

"E' una bella sensazione sperare di essere in grado di salvare la vita di qualcuno".

Finora ha sempre giocato in coppia con Ambrosius, ma i due si separeranno per 90 minuti: salterà sicuramente la sfida contro il Darmstadt di 2. Bundesliga, in programma nel weekend.

Ma non importa: la partita più importante, quella che giocherà al fianco di qualcun altro e non su un rettangolo verde, la vincerà sicuramente.