Francia-Turchia, Demiral protagonista: grande prova e nuovo saluto militare

Impresa della che ferma la allo 'Stade de France': Ayhan risponde a Giroud nel giro di cinque minuti, permettendo ai biancorossi di mantenere la vetta del Gruppo H in coabitazione proprio con i 'Bleus'.

Tra gli uomini di Gunes spicca Merih Demiral: prova difensiva praticamente perfetta per il giocatore di proprietà della , capace di limitare al meglio un certo Griezmann, bocca da fuoco rimasta a secco.

Il difensore si è fatto notare anche per il comportamento tenuto al momento della rete dell'1-1: durante l'esultanza si è rivolto ai propri tifosi con il saluto militare, divenuto d'attualità in questi giorni dopo la drastica decisione del presidente turco Erdogan di attaccare la Siria.

Merih Demiral helped shut out France in the 2-0 victory at home



He was immense in the 1-1 draw tonight



Juventus may not be aware yet but they have a defender who will become world class



He will reach the very top. His mentality is elite pic.twitter.com/kuQJjrUIth