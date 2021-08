Theo Hernandez e Veretout: prima convocazione con la Francia, c'è anche Maignan

Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali: presenti alcuni giocatori di Serie A.

E' arrivato il momento: dopo averlo sostanzialmente invocata a lungo, sui social e non, i tifosi potranno vedere il giocatore con la maglia della sua nazionale: negli scorsi minuti il commissario tecnico della Francia ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022.

Nella lista figura anche Theo Hernandez: il laterale del Milan, in rossonero dal 2019, è stato chiamato per la prima volta a rappresentare la propria nazione per le sfide contro Bosnia (1 settembre), Ucraina (4 settembre) e Finlandia (7 settembre).

Un grand jour...



Quelle fierté de jouer pour son pays et de porter le maillot de l’equipe de France, M E R C I



Un grand merci à toutes les personnes qui ont cru en moi jusqu’ici, ceci n’est que le début d’une belle histoire... @equipedefrance #EDF #FiersDêtreBleus pic.twitter.com/WoH1KJ1Stg — Theo Hernandez (@TheoHernandez) August 26, 2021

Con lui un altro giocatore del Milan, Mike Maignan, arrivato in estate e già protagonista all'esordio in Serie A contro la Sampdoria.

Prima convocazione anche per Jordan Veretout: il centrocampista della Roma verrà attentamente visionato dallo stesso Deschamps, dopo essersi meritato con ottime prestazioni in giallorosso la chiamata del commissario tecnico.

Non ci sarà, invece, Olivier Giroud: l'attaccante del Milan non è stato convocato. A Euro 2020 si è addirittura parlato di possibili scelte relative alla polemica interna allo spogliatoio. Deschamps, in conferenza stampa, ha spiegato che si è trattato di "scelta tecnica".