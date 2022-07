Francia-Olanda Femminile 1-0: Perisset di rigore, francesi in semifinale

Le ragazze di Diacre centrano la qualificazione al turno successivo nel primo tempo supplementare: pesa l'ingenuità dell'olandese Janssen.

Più si va avanti, più il tasso tecnico e qualitativo delle formazioni impegnate negli Europei femminili aumenta: è così, è logico. Francia e Olanda, però, ne hanno dato una prova ulteriore, senza troppi giri di parole.

Le francesi, tra le grandi favorite per la vittoria finale, ci hanno provato in tutti i modi, soprattutto alla fine dei tempi regolamentari, sbattendo sul muro eretto in maniera magistrale da Van Domselaar, ma nulla, proprio nulla ha potuto evitare alle ragazze di Corinne Diacre di far festa al "New York Stadium" di Rotherham.

Perché al di là delle tante, e belle, parate del portiere olandese, la Francia ha dimostrato di averne di più, in generale: dal punto di vista del gioco si è mostrata più organizzata, dal punto di vista del cinismo un po' debole.

Nei minuti finali dei primi Novanta, ad esempio, le francesi sono andate a un passo dal goal del vantaggio con Geyoro, chei porta manda incredibilmente a lato di testa, venendo sostituita poco dopo.

E' al 99' però che la partita cambia: palla in profondità per Diani che entra in area e viene atterrata da Janssen, ingenua nella circostanza: l'arbitro, Ivana Martincinc, chiede di aspettare. Il difensore olandese non tocca il pallone: materiale da VAR, insomma.

Janssen atterra Diani, costringendo l'arbitro a rivedere l'azione al VAR e a concedere il calcio di rigore: dal dischetto va Eve Perisset che trova sì la deviazione di Von Domselaar, ma insacca per l'1-0 parziale.

Nel secondo tempo supplementare le squadre si allungano, con Sarr due volte vicinissima al raddoppio, ma non serve: la Francia batte l'Olanda e raggiunge Inghilterra, Germania e Svezia in semifinale. Sfiderà le tedesche, da favorita, ma neanche tanto.