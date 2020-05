Francia campione: un giocatore vende all'asta la sua medaglia d'oro

Uno dei 23 campioni del mondo 2018 della Francia ha venduto la sua medaglia d'oro all'asta: al momento non si conosce il nome del giocatore.

Della vittoria di un Mondiale, solitamente restano due cose: la soddisfazione per aver trionfato - che non andrà mai via - e la medaglia d'oro ricevuta al momento della premiazione che, essendo un oggetto materiale, può anche andare perduta.

In questo caso, però, la questione è totalmente diversa: secondo quanto riportato da 'Le Soir', uno dei 23 giocatori laureatisi campioni del mondo nel 2018 con la ha venduto all'asta la sua medaglia per la cifra di circa 66mila euro.

SOLD for $71,875! A 2018 FIFA World Cup gold winner’s medal awarded to a player from the champion France national football team.



Sold in today's "Sports Legends" auction taking place now on Julien's Live!#Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Futbol #FIFA pic.twitter.com/UCzrlqb8Kq — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) May 21, 2020

La casa d'aste Julien's Auctions non ha specificato il nome di colui che ha deciso di privarsi del prezioso cimelio, per cui in tanti farebbero follie pur di possederlo.

Un discreto successo hanno avuto anche le medaglie d'oro dei Mondiali 1994 e 2002, vendute rispettivamente per 44mila e 46mila euro, mentre alcuni effetti personali del compianto Kobe Bryant hanno generato un profitto di ben 185mila euro.