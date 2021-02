France Football - La pazza idea di Galliani: Ribery al Monza

Secondo 'France Football' il Monza sogna il colpaccio Ribery, in scadenza con la Fiorentina: assalto sfumato a gennaio e nuovo tentativo in estate.

Una bomba di mercato scuote Monza. A lanciarla è 'France Football', secondo cui Adriano Galliani sarebbe sulle tracce di Franck Ribery.

Il fuoriclasse transalpino, in scadenza di contratto a giugno con la Fiorentina, secondo quanto riportano Oltralpe sarebbe oggetto di un corteggiamento serrato da parte del club di Silvio Berlusconi.

Una pazza idea maturata già nella finestra di gennaio appena conclusa, col contatto tra un intermediario di Galliani e lo stesso Ribery per valutare i margini di un clamoroso colpo da novanta.

Nulla di fatto però, col Monza - che intanto si è assicurato Marco D'Alessandro dalla SPAL come attaccante esterno - comunque pronto a riprovarci in estate: in casa biancorossa, gli argomenti forti per convincere il 37enne viola sarebbero rappresentati dall'eventuale promozione in Serie A e l'amicizia che lega Ribery a Kevin-Prince Boateng.

In Brianza, immaginando un tridente formato dal Boa, Balotelli e il transalpino, sognare diventa lecito.