La promozione in prima persona: Foster filma la gara della festa del Wrexham con una bodycam

Il portiere inglese ha portato i suoi follower direttamente tra i pali, con un vlog sulla sfida che ha portato il Wrexham tra i professionisti.

Del Wrexham sentiremo ancora parlare a lungo, questa è la sensazione: anche perché il club di Ryan Reynolds, definito quindi "la squadra di Deadpool", offre sempre spunti di discussione curiosi. L'ultimo riguarda la gara promozione contro il Boreham Wood.

Cos'è successo di strano? Di strano nulla, di insolito forse sì: Ben Foster, portiere del club gallese ed ex Nazionale inglese, ha deciso di portare i suoi follower direttamente tra i pali. I suoi follower?

Sì, i suoi follower: perché Ben oltre a indossare i guantoni (tornando in attività dopo mesi dal ritiro, tra l'altro) ha un canale su You Tube. Un suo podcast e una sezione per i vlog: ecco, ha deciso di fare della partita promozione un vlog.

Ha indossato la bodycam, che per alcuni tratti della partita ha poggiato in rete, e ha filmato diversi momenti salienti del match. Compreso un intervento in tuffo che ha sostanzialmente "spento" la videocamera.

Al triplice fischio, poi, la festa: con la cam indossata e l'invasione di campo dei tifosi del Wrexham che sono andati ad abbracciare tutti, Ben compreso. Che ha filmato tutto ovviamente: un giorno memorabile.