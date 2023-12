“Forse il miglior centrocampista del mondo”: Jürgen Klopp vorrebbe portare l'ex stella della Bundesliga al Liverpool

Il centrocampista Hakan Calhanoglu sta giocando attualmente alla grande all'Inter: spunto di desiderio in Inghilterra.

CHE È SUCCESSO? Secondo quanto riferito dai media italiani, diversi top club inglesi stanno mostrando interesse per Hakan Calhanoglu dell'Inter. "Tuttosport" scrive che il Chelsea e Liverpool di Jürgen Klopp hanno tenuto d'occhio il playmaker dei nerazzurri.

QUAL È IL CONTESTO? Calhanoglu, che ha avuto un'ottima stagione all'Inter, è legato al suo club a lungo termine dopo il prolungamento del contratto della scorsa estate: il contratto dell'ex giocatore della Bundesliga scade nel 2027.

UNO SGUARDO AI NUMERI: In questa stagione, il 30enne ha messo a segno otto gol e due assist in 18 presenze.

Data il suo ottimo stato di forma, il tecnico della nazionale turca Vincenzo Montella ha recentemente detto del giocatore che ha 82 presene in nazionale: "Al momento Hakan è il miglior centrocampista d'Italia. Forse anche del mondo intero".

LA STORIA: Calhanoglu ha svoltato al KSC e si è trasferito all'Amburgo nel 2012 per un compenso di 2,5 milioni di euro. Nel 2014 si è materializzato il controverso trasferimento al Bayer Leverkusen per circa 15 milioni di euro. Il Milan lo ha portato in Serie A nel 2017 per 23,3 milioni di euro, e quattro anni dopo è passato ai rivali locali dell'Inter.