Probabili formazioni Verona-Torino: Zaza in pole, c'è Pandur

Il Torino di Davide Nicola vuole aggiungere altri tre punti alla sua marcia verso la salvezza: di fronte un Verona ormai al sicuro.

35esima giornata di fondamentale importanza per il Torino, che vuole aumentare il distacco dalla terz'ultima posizione della classifica: giocherà sul campo dell'Hellas Verona, al sicuro da tutto e ormai privo di particolari obiettivi.

Segui Verona-Torino in diretta streaming su DAZN

Verona e Torino hanno pareggiato sei delle ultime sette partite di campionato (un successo gialloblù): dal 2015/16 in avanti solo le sfide tra Inter e Roma (sette) e tra Fiorentina e Genoa (otto) hanno visto più segni X.

Dopo aver mancato il goal in quattro delle precedenti cinque sfide interne con il Torino in Serie A, il Verona ha segnato in tutte le ultime cinque, parziale in cui tuttavia ha ottenuto un solo successo (2N, 2P).

Il Verona non vince da cinque partite di campionato (1N, 4P) e non fa peggio dallo scorso luglio quando arrivò a sette gare di fila senza successi.

Juric, come annunciato in conferenza stampa, lancia dal primo minuto il portiere Pandur al posto di Silvestri. In difesa ancora Dimarco da terzo centrale di sinistra. A centrocampo mediana formata da Sturaro e Barak. In attacco ancora spazio a Salcedo, in accompagnamento a Zaccagni e Lasagna.

Nicola preferisce Zaza a Sanabria dal primo minuto, per fare coppia con Belotti. Verdi confermato nella posizione di mezzala. Sulla fascia destra il ballottaggio serrato tra Singo e Vojvoda viene vinto dal primo.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti.