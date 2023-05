Probabili formazioni Verona-Inter: Handanovic tra i pali nerazzurri

I nerazzurri giocano al Bentegodi nell'infrasettimanale: avvicendamento in porta, nel Verona Djuric in vantaggio su Gaich.

Quello che sta per aprirsi sarà, per l'Inter, il momento sicuramente più importante della stagione: due gare in campionato contro Verona e Roma, poi l'Euroderby di Champions League contro il Milan.

Tutto in pochi giorni per la formazione di Simone Inzaghi che parte, nella serie, dal Bentegodi, sfidando la squadra di Marco Zaffaroni nel turno infrasettimanale di Serie A.

I gialloblù hanno pareggiato allo Zini contro la Cremonese nel weekend grazie al gran goal di Verdi, che rilancia le speranze salvezza del Verona.

L'Inter è in un buon momento: dopo lo 0-3 di Empoli, i nerazzurri hanno vinto in rimonta per 3-1 contro la Lazio, grazie a un super Lautaro Martinez.

Nel Verona 3-4-2-1 con una linea a quattro in mediana che vede protagonisti Faraoni, Abildgaard (in vantaggio su Duda) e Tameze. In difesa Dawidowicz favorito su Ceccherini: in attacco Djuric avanti, nelle gerarchie, a Gaich.

Nell'Inter spazio ad Handanovic al posto di Onana: Brozovic in cabina di regia, con Calhanoglu spostato mezzala. Insieme a Lautato gioca Dzeko: Lukaku in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-INTER

VERONA (4-4-1-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Verdi; Djuric.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrj, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.