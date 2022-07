Formazioni Verona nelle amichevoli precampionato

Tutte le formazioni e i tabellini delle amichevoli precampionato del Verona.

HOFFENHEIM-VERONA 3-2

Marcatori: 12' pt e 29' pt Lasagna (V), 28' st e 29' tt Prömel (H), 24' tt Baumgartner (H)

VERONA (3-5-2): Montipò (da 1' tt Berardi); Dawidowicz (da 1' tt Cetin, da 1' qt Coppola), Günter (da 1' tt Magnani), Ceccherini (da 1' tt Amione); Faraoni (da 1' tt Terracciano), Tameze (da 1' tt Sulemana), Hongla (da 1' tt Veloso), Ilic (da 1' tt Barak, da 27' qt Cortinovis), Lazovic (da 1' tt Retsos); Henry (da 1' tt Piccoli, da 13' qt Praszelik), Lasagna (da 1' tt Djuric).

VERONA-CREMONESE 4-3

Marcatori: 19' Henry (V), 23' Lasagna (V), 42' rig. Tsadjout (C), 57' Valeri (C), 58' Lasagna (V), 79' Valeri (C), 91' rig. Piccoli (V)

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni (dal 43' st Amione), Tameze (da 39' st Barak), Hongla (da 39' st Veloso), Ilic (da 40' st Cortinovis), Lazovic (dal 38' st Terracciano); Henry (dal 26' st Piccoli), Lasagna (dal 42' st Djuric).