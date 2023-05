Alla squadra di Spalletti basta un punto per vincere lo Scudetto: il messicano nel tridente con Osimhen e Kvara. Sottil con Nestorovski unica punta.

Un punto separa il Napoli dalla conquista del suo terzo Scudetto. Agli azzurri, impegnati questa sera a Udine contro l'Udinese, basterà infatti un pareggio per poter chiudere qualsiasi discorso anche dal punto di vista aritmetico e riprendersi il trono d'Italia 33 anni dopo l'ultimo sigillo targato Diego Armando Maradona.

Di fronte a Osimhen e compagni si frappone l'ostacolo Udinese, con Sottil intenzionato a varare il 3-5-1-1 con Nestorovski in qualità di unica punta, sorretta da Pereyra. A centrocampo, Lovric e Samardzic agiranno ai lati di Walace mentre Ehizibue e Udogie si spartiranno le corsie esterne. In difesa, solito schieramento a tre a protezione di Silvestri: Becao, Bijol e Perez dal primo minuto.

Spalletti, invece, punta allo Scudetto affidandosi alle proprie stelle: Osimhen e Kvaratsekhelia compongono i due terzi del tridente completato da Lozano, in netto vantaggio su Elmas. A centrocampo Lobotka in regia con Anguissa e Zielinski interni. In difesa Rrahmani al fianco di Kim, mentre Di Lorenzo e Olivera agiranno rispettivamente a destra e a sinistra. In porta c'è Meret.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-NAPOLI

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.