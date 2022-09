Probabili formazioni Udinese-Inter: Acerbi confermato al centro della difesa

Sfida tra i bianconeri di Andrea Sottil e i nerazzurri di Simone Inzaghi: in palio un posto nella zona Champions League della classifica.

Una sfida per le zone europee tra Udinese e Inter non la si vedeva da diversi anni in Serie A: questo è uno dei principali meriti della formazione di Andrea Sottil, che alla Dacia Arena ospita i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Solo una sconfitta per i bianconeri, quella rimediata contro il Milan alla prima giornata: poi un pareggio e quattro vittorie consecutive.

Per l'Inter, invece, successo nell'ultimo turno contro il Torino grazie al goal in extremis di Marcelo Brozovic: vittoria anche in Champions League, in settimana, contro il Viktoria Plzen.

Udinese che schiera un 3-5-2 con Silvestri in porta, Perez, Becao ed Nuytinck, in vantaggio su Bijol. In mediana Pereyra, Lovric, Walace, Makengo e Udogie comporranno la linea mediana, con i pochi dubbi relativi all'impiego di Samardzic (al posto di Lovric) e Ehizibue. In avanti coppia Udogie-Beto intoccabile.

L'Inter con schema speculare, con Handanovic in porta e con Acerbi che dovrebbe essere confermato al centro della difesa con Skriniar e Bastoni, quest'ultimo in vantaggio su Dimarco. Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini e Gosens in mediana, con Calhanoglu out. Lautaro Martinez e Dzeko in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-INTER

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lautaro, Dzeko.