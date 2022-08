Probabili formazioni Udinese-Fiorentina: sfida tra i Sottil, Beto confermato

Bianconeri e viola per dar continuità al loro campionato, tra intrecci familiari e ballottaggi nell'attacco della squadra viola.

Sfida all'interno della stessa famiglia, ma con ruoli diversi: questo uno dei tempi di Udinese-Fiorentina, che vedrà affrontarsi Andrea e Riccardo Sottil, ma non solo.

I bianconeri sono reduci dalla bella vittoria all'U-Power Stadium contro il Monza firmata da Beto e Udogie, in rimonta dopo il goal di Colpani.

La Fiorentina nell'ultimo turno ha frenato il Napoli al Franchi, con una super prova di Gollini e Dodo: viola ancora imbattuti in campionato.

Sottil con pochi dubbi: in difesa andranno ancora Becao e Masina, con loro potrebbe giocare Nyutinck, favorito su Bijol. In mediana Lovric in vantaggio su Ebosele per la mezz'ala a sinistra: in attacco, invece, spazio a Beto, confermato da titolare.

Italiano, invece, cambia tanto con Venuti per Dodo, Maleh giocherà con Mandragora e Barak in mediana, visto l'infortunio di Bonaventura. Nel tridente? Sottil parte davanti a Saponara, con Kouame e Cabral, che potrebbe dare un turno di riposo a Jovic.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-FIORENTINA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Ikoné, Cabral, Saponara.