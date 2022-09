Probabili formazioni Torino-Lecce: Ceesay in vantaggio su Colombo, granata confermati in blocco

La formazione di Juric ha nel mirino l'aggancio alle zone europee della classifica: i salentini cercano la prima vittoria.

La classifica è cortissima e offre spunti interessanti per qualsiasi squadra: per Torino e Lecce la sfida dell'Olimpico è anche l'opportunità di dare un senso diverso a questo avvio di campionato.

Per il Torino di Ivan Juric, una sorta di magic moment, quello vissuto, spezzato dalla sfida contro l'Atalanta al "Gewiss Stadium" terminata 3-1 per la Dea: con tre punti, però, i granata aggancerebbero Atalanta, Udinese e Roma in piena zona Europa.

La formazione di Marco Baroni, invece, non ha ancora vinto in questa Serie A, pareggiando le ultime due contro Empoli e Napoli, archiviando in un certo senso le prime due sconfitte contro Inter e Sassuolo.

Juric senza troppi dubbi: Schuurs schierato al posto di Djidji nella difesa a tre con Buongiorno e Rodriguez. Vojvoda ha più chance di Aina di partire titolare: Vlasic e Radonjic ancora alle spalle di Sanabria sulla trequarti.

Baroni con l'unico vero dubbio in avanti: non dovrebbe giocare Colombo, autore di una rete bellissima al "Maradona". Al suo posto andrà Ceesay: in difesa Pongracic favorito su Tuia, Pezzella su Gallo. Helgason avanti su Gonzalez in mediana.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LECCE

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco.