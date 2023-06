Probabili formazioni Spagna-Italia: Zaniolo titolare nel tridente azzurro

La Nazionale affronta la Roja in Olanda, in palio c'è la finale: out Bastoni, gioca Raspadori. Nella Spagna Morata centravanti.

Spagna e Italia tornano a sfidarsi nella Final Four della Nations League, in una semifinale che sa di "rivalsa", dopo il precedente del 2021: a Enschede sarà un'altra storia. Nell'ultimo confronto in questa competizione, la Roja si è imposta con una doppietta di Ferran Torres, qualificandosi per la finale, poi persa a San Siro contro la Francia. La Spagna, però, dopo i Mondiali ha cambiato commissario tecnico: Luis De La Fuente guida una formazione che varia facilmente 4-3-3 e 4-2-3-1, con Kepa tra i pali, protetto da Carvajal (in vantaggio su Jesus Navas) e Jordi Alba sulle fasce. Al centro insieme a Le Normand andrà uno tra Nacho e Laporte. In mediana, Gavi, Rodri e Merino agiranno alle spalle del tridente composto da Asensio, Morata e Ansu Fati. In caso di 4-2-3-1, Gavi giocherà trequartista. Nell'Italia focus su Zaniolo dal primo minuto, con Roberto Mancini che completa l'attacco schierando Immobile e Raspadori. Insieme ad Acerbi gioca Toloi, vista l'indisponibilità di Bastoni. In mezzo al campo Barella, Jorginho e Verratti: Retegui si accomoda in panchina, almeno per la parte iniziale della gara. PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA-ITALIA SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Laporte, Le Normand, Jordi Alba; Gavi, Rodri, Merino; Asensio, Morata, Ansu Fati. CT. De La Fuente ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. CT. Mancini Scelti da Goal Spagna-Italia: tv, streaming, formazioni

