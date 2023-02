I granata e i biancocelesti illuminano l'Arechi: Sousa senza rivoluzioni all'esordio, Sarri con Luis Alberto a centrocampo.

La classifica della Serie A dice che per entrambe le squadre i punti della ventitreesima giornata di campionato pesano, per i rispettivi obiettivi: la Salernitana ospita la Lazio all'Arechi, con una "svolta" in palio.

Per i granata sarà la prima sfida di Paulo Sousa in panchina: il tecnico portoghese è subentrato in settimana a Davide Nicola, ereditando una squadra che non vince dalla gara del 27 gennaio contro il Lecce, al Via del Mare.

I biancocelesti, invece, non ottengono un successo addirittura dal 24 gennaio, ovvero dal poker contro il Milan all'Olimpico: poi due pari e una sconfitta, contro la Lazio, in campionato. In settimana successo importante contro il Cluj in Conference League.

Salernitana con il dubbio principale relativo al portiere: Ochoa sembra favorito su Sepe, dopo il ritorno tra i pali di quest'ultimo. In difesa Bronn, Daniliuc e Pirola con Candreva, Coulibaly, in vantaggio su Crnigoj, Bohinen e Bradaric a centrocampo. In attacco Piatek unica punta, alle sue spalle Bothein e Vilhena.

La Lazio con il classico 4-3-3 con Lazzari, Patric (che sostituisce l'infortunato Romagnoli), Casale e Marusic, con l'incognita Hydas che dovrebbe partire dalla panchina. Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto (avanti rispetto a Vecino) completano la mediana. Squalificato Zaccagni, con Felipe Anderson e Immobile andrà Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-LAZIO

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Bothein, Vilhena; Piatek.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.