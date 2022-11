Probabili formazioni Roma-Torino: Mourinho dà fiducia a Volpato

I giallorossi di Mourinho ospitano i granata di Juric per salutare il 2022: il giovane nato in Australia gioca sulla trequarti, Toro senza Pellegri.

Volge al termine il 2022 della Serie A, e con esso anche quello di Roma e Torino, che in questo anno solare hanno vissuto momenti differenti.

Questo per i giallorossi sarà sempre l'anno della vittoria in Conference League, culmine finora dell'esperienza di José Mourinho in panchina, che però in campionato non vince dalla gara contro il Verona: poi la sconfitta contro la Lazio nel Derby e il pari contro il Sassuolo.

Per il Torino è stato un anno equilibrato, che però ha portato all'addio del "Gallo" Andrea Belotti, grande ex della sfida dell'Olimpico: nell'ultimo turno successo contro la Sampdoria per 2-0 firmato Radonjic e Vlasic.

I giallorossi con il 3-4-2-1, ma con Volpato che agirà sulla trequarti accanto a Zaniolo, alle spalle di Abraham. Fuori Karsdorp, dopo l'ultima gara dai "toni accesi": a destra gioca Celik. Zalewski più di El Shaarawy a sinistra.

Nei granata Buongiorno con Djidji e Rodriguez in difesa. Linetty con Ricci in mediana, completata da Singo e Lazaro (o Vojvoda). Non c'è Pellegri: dietro a Sanabria giocano due tra Miranchuk, Vlasic e Radonjic.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-TORINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Abraham.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.