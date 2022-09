Probabili formazioni Roma-HJK Helsinki: torna Zaniolo

I giallorossi ospitano all'Olimpico il club finlandese nel secondo turno dei gironi di Europa League: il numero 22 rientra dall'infortunio.

La Roma non può più sbagliare. Dopo la sconfitta sul campo del Ludogorets all'esordio, maturata nei minuti finali, i giallorossi hanno a disposizione un solo risultato all'Olimpico contro l'HJK Helsinki.

I ragazzi di José Mourinho devono vincere per tornare in corsa per la vittoria del Gruppo C di Europa League e rilanciare la sfida ai bulgari e al Betis, arrembante in Finlandia all'esordio con i primi tre punti in cascina.

I capitolini sono reduci dal successo di Empoli in campionato, arrivato dopo i due k.o. di fila contro Udinese e Ludogorets. Una vittoria che ha ridato tranquillità dopo le due sconfitte tra campionato ed Europa League.

Mourinho è intenzionato a fare turnover in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Non in porta, visto che ha già annunciato in conferenza stampa che confermerà Rui Patricio. Turno di riposo per Smalling, con Vina che viene schierato nel trio di difesa con Mancini e Ibanez.

A sinistra ci sarà Spinazzola, con capitan Pellegrini in mezzo e due dubbi: Matic-Cristante e Celik-Karsdorp. In avanti già tutto deciso. Con Dybala alle spalle di Abraham ci sarà Nicolò Zaniolo, che torna dopo lo stop per infortunio.

Nell'HJK Helsinki non ci sarà Riski. L'allenatore Toni Koskela punta su una vecchia conoscenza del calcio italiano, Perparim Hetemaj, mentre in avanti ci sarà il tridente formato da Hostikka, Abubakari e Thero.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-HJK HELSINKI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Vina; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

HJK HELSINKI (3-4-3): Hazard; Tenho, Hoskonen, Raitala; Soiri, Lingman, Hetemaj, Browne; Thero, Abubakari, Hostikka. All. Koskela