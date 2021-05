Probabili formazioni Roma-Crotone: Darboe e Borja Mayoral dal 1'

La squadra di Fonseca dovrà concludere il campionato con una reazione d'orgoglio: ultime gare in A per il Crotone.

La Serie A non ha più nulla da chiedere a Roma e Crotone, almeno in termini di obiettivi pratici e posizionamenti di classifica. Ma, soprattutto i giallorossi, dopo un periodo buio, hanno l'obbligo di risollevarsi in queste ultime giornate.

La Roma ha vinto tutte le cinque partite di Serie A giocate contro il Crotone, subendo una sola rete – solo contro i giallorossi e contro il Napoli (6/6) i rossoblù hanno perso tutte le gare disputate in Serie A.

Il Crotone non ha segnato nemmeno un goal in trasferta contro la Roma in Serie A (in due precedenti); oltre ai giallorossi, solamente contro Juventus (tre partite) e Palermo (una) i calabresi sono ancora a secco di reti fuori casa nella competizione.

La Roma ha vinto solamente una delle ultime otto partite di campionato (2N, 5P): nello stesso periodo solo Parma (quattro), Verona (quattro) e Crotone (tre) hanno ottenuto meno punti dei giallorossi (cinque).

Come annunciato da Fonseca in conferenza stampa, il giovane centrocampista Darboe sarà titolare contro il Crotone. Per il resto l'allenatore prova ad insistere sul 4-2-3-1, con Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Borja Mayoral.

Cosmi con la classica formazione delle ultime uscite: Ounas a supporto di Simy in attacco, mentre Messias è ormai stabilmente a centrocampo. Reca e Molina a tutta fascia.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Santon; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy.