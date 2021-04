Formazioni Roma-Ajax: Mkhitaryan e Dzeko dal 1'

La Roma, dopo il successo di Amsterdam, nel ritorno contro l'Ajax cerca il 'pass' per le semifinali di Europa League: Mkhitaryan e Dzeko titolari.

Dopo la vittoria in rimonta dell'andata, la Roma va a caccia del via libera per le semifinali di Europa League nel ritorno dei quarti contro l' Ajax.

La squadra giallorossa, all'Amsterdam Arena, sette giorni fa è stata capace di ottenere un 2-1 in casa dei Lancieri dopo essere andata in svantaggio per merito di Klaassen: di Lorenzo Pellegrini e Ibañez, le firme sul blitz della Roma in Olanda.

Adesso il secondo round, nel quale l'Ajax sarà chiamato ad espugnare l'Olimpico se vorrà eliminare i capitolini e volare in semifinale di Europa League.

Fonseca si affida a Pau Lopez in porta, difesa decimata dai guai fisici di Kumbulla e Smalling: Cristante agirà nel cuore della retroguardia, con Mancini e Ibañez ai suoi lati. Sugli esterni Karsdorp e Calafiori, in mediana Diawara con Veretout. Dzeko terminale offensivo, supportato da Pellegrini e Mkhitaryan.

Nell'Ajax nessuna sorpresa, Tadic prima punta con Antony e Neres a completare il reparto offensivo. In porta l'ex Stelenburg, Klaiber e Tagliafico terzini del 4-3-3.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres