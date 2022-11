Probabili formazioni Olanda-Ecuador: Depay torna titolare, Valencia in dubbio

Le formazioni di Van Gaal e di Alfaro si giocano una buona fetta degli ottavi di Qatar 2022: dubbio Valencia per la Tricolor.

E' la seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali, ma può già essere decisiva per decretare la prima squadra a passare agli ottavi di finale: lo scontro diretto in vetta tra Olanda ed Ecuador lo conferma.

La formazione di Van Gaal ha vinto all'esordio contro il Senegal, con due goal nel finale di secondo tempo firmati Gakpo e Klaassen.

L'Ecuador ha di fatto inaugurato Qatar 2022 con un successo contro i padroni di casa del Qatar, anche in questo caso per 0-2: in rete per la squadra di Alfaro Enner Valencia.

Ci sono pochi dubbi nella squadra Oranje per questa partita: in porta Noppert giocherà alle spalle di De Ligt, Van Dijk e Aké. Dumfries, De Jong, Berghuis e Blind giocheranno in mediana, con Gakpo libero si svariare tra il centrocampo e la trequarti. In attacco torna Depay titolare insieme a Bergwijn.

Nell'Ecuador sono due le questioni: la prima riguarda il modulo, che potrebbe variare in 3-5-2 con Galindez tra i pali, Torres, Porozo e Hincapié in difesa. Preciado, Gruezo, Caicedo, Mendez ed Estupinan comporranno la linea a cinque, che potrebbe cambiare in caso di inserimento di Ibarra. In attacco insieme a Plata chi va? Ecco l'altro tema: Valencia è in fortissimo dubbio, dopo l'infortunio all'esordio. Pronto, in caso, Estrada.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA-ECUADOR

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay.

ECUADOR (3-5-2): Galindez; Torres, Porozo, Hincapié; Preciado, Gruezo, Caicedo, Mendez, Estupinan; Plata, Valencia.