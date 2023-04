Tra le due sfide di Champions col Milan, gli azzurri affrontano il Verona: dentro Demme e Juan Jesus, nei gialloblù tante assenze.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-VERONA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano.

VERONA(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Lasagna, Duda; Gaich.

La testa può anche essere a martedì 18 aprile: alla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, ma in casa Napoli vincere con il Verona può significare avvicinarsi una volta in più allo Scudetto.

All'andata, al Bentegodi, la gara valida per la prima giornata di Serie A si è conclusa con un secco 2-5 che ha mostrato tutte le potenzialità degli azzurri, reduci ora dalla sconfitta coi rossoneri in Champions.

I gialloblù, invece, sentono il fiato della Cremonese sul collo dopo la vittoria degli uomini di Ballardini nell'anticipo del venerdì pomeriggio: il successo contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato ha però ridato speranza agli uomini di Zaffaroni.

Napoli con diversi cambi: giocano Kim e Anguissa, che in Champions non ci saranno, mentre Juan Jesus e Olivera completano la difesa. Demme in mediana, mentre non è stato convocato Gaetano (faringotonsillite). Al centro dell'attacco andrà Raspadori, supportato da Politano e Lozano.

Nel Verona tantissime assenze: forfait dell'ultimo minuto per Doig, sostituito da Depaoli. Lasagna e Duda supportano Gaich.