Probabili formazioni Napoli-Torino: Politano e Miranchuk tornano titolari

Gli azzurri di Luciano Spalletti ospitano il Toro di Ivan Juric al Maradona al rientro dalla sosta, giocandosi la testa della classifica.

"Siamo una squadra giovane, ma ambiziosa": Luciano Spalletti ha confermato, ancora una volta, di avere le idee chiare, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino di Ivan Juric. Il Napoli vuole lottare per lo Scudetto fino alla fine.

Non si è giunti neanche a metà stagione in Serie A, ma gare come quella tra Napoli e Torino hanno già il sapore di spartiacque per il futuro.

Gli azzurri si giocano la vetta della classifica, condivisa con l'Atalanta (unico club imbattuto insieme ai partenopei), a pochi giorni dalla sfida contro l'Ajax in Champions League.

Per il Torino, invece, la gara contro il Napoli vuole essere quella della svolta dopo due sconfitte consecutive in campionato contro Inter e Sassuolo, entrambe nel recupero.

Spalletti ritrova Politano che partirà dal primo minuto nel tridente: confermata la linea di difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Anguissa, Lobotka e Zielinski sono certi del posto in mediana: l'unico dubbio riguarda la punta, con Simeone leggermente favorito su Raspadori.

Nei granata Djidji e Rodriguez saranno titolari con il ballottaggio tra Buongiorno e Schuurs per l'ultimo tassello in difesa. Singo, Lukic, Linetty e Lazaro non si toccano, mentre insieme a Vlasic giocherà Miranchuk, al rientro alle spalle di Sanabria.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-TORINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.