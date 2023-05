Probabili formazioni Napoli-Fiorentina: scocca l'ora di Jovic

Dopo la conquista dello Scudetto il Napoli torna a casa: undici confermato per gli azzurri, i viola senza Cabral.

No, non sarà una partita come le altre: per il popolo azzurro Napoli-Fiorentina sarà il giorno della prima, vera, festa sul campo dopo la conquista dello Scudetto della formazione di Luciano Spalletti. Dall'altra parte, però, c'è la voglia di far bene contro i neocampioni d'Italia.

Smaltiti i festeggiamenti, gli azzurri tornano davanti alla loro gente e lo fanno più leggeri nello spirito e negli obiettivi: il terzo Scudetto verrà celebrato per diverse settimane ancora.

I viola di Vincenzo Italiano sono alla vigilia della sfida di Conference League contro il Basilea: in campionato la distanza dalla Roma, al settimo posto, non permette troppi sogni d'alta classifica.

Il Napoli senza particolari dubbi: ballottaggio tra Elmas e Lozano nel tridente, con Zielinski che occuperà il suo posto in mediana.

Nella Fiorentina non ci sarà Cabral, out e non convocato: in attacco giocherà Jovic. Corsa a una maglia da titolare tra Barak e Bonaventura e tra Amrabat e Castrovilli a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FIORENTINA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Jovic, Sottil.