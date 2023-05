I giallorossi sfidano una delle rivelazioni della Serie A: brianzoli senza Petagna, Bove a centrocampo nella Roma.

Il pari tra Roma e Milan nell'ultimo turno ha frenato la corsa alla prossima Champions League della formazione di José Mourinho, che nel turno infrasettimanale affronta il Monza all'U-Power Stadium.

I brianzoli di Raffaele Palladino, nominato allenatore del mese in Serie A, sono reduci da tre vittorie consecutive, compreso lo 0-2 firmato Ciurria e Carlos Augusto dello scorso turno.

I giallorossi, come detto, hanno pareggiato 1-1 con la grande illusione offerta da Abraham nel recupero, prima del pari definitivo di Saelemaekers.

Nel Monza out Petagna, pochi dubbi per il resto: Izzo, Marì e Caldirola compongono il trio di difesa. Ciurria, Pessina, Rovella e Carlos Augusto vanno in mediana. Mota l'unica punta.

Nella Roma, invece, diversi assenti, nonostante alcuni tra loro siano partiti con la squadra: in difesa Celik con Mancini e Ibanez. In mediana Bove favorito su Cristante per sostituire lo squalificato Maric. Sulla trequarti, dietro ad Abraham, insieme a Pellegrini andrà Solbakken. In panchina Dybala.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-ROMA

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Valoti, Colpani; Mota.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Cristante, Bove, El Shaarawy; Solbakken Pellegrini; Abraham.