I bianconeri di Allegri non vincono da due gare e cercano la scossa sul campo dei brianzoli ultimi in classifica in Serie A.

Entrambe cercano una vittoria per provare a uscire da un grave momento di crisi: il Monza e la Juventus si sfidano per tre dei punti più importanti dell'intera stagione.

I brianzoli hanno cambiato l'allenatore, affidando la panchina al tecnico della Primavera, ed ex della sfida, Raffaelle Palladino, all'esordio assoluto in questo ruolo in Serie A.

Allegri, invece, è finito al centro del dibattito calcistico dopo le ultime prove non convincenti, complice anche la sconfitta in Champions League contro il Benfica: in campionato i bianconeri non vincono dalla gara contro lo Spezia, poi due pareggi contro Fiorentina e Salernitana.

Monza con il 3-4-3 e il dubbio Di Gregorio-Cragno in porta. In difesa invece andranno Marlon, Pablo Marì e Izzo. In mediana Birindelli e Carlos Augusto sono certi del posto, con Rovella e Sensi al centro. In attacco fuori Petagna, non al meglio, Pessina agirà alle spalle di Mota e Caprari.

I bianconeri con il 4-3-3 con Perin favorito su Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Bremer e Danilo compongono la linea di difesa (Alex Sandro out). McKennie, Paredes e Miretti in mediana, con Di Maria, Vlahovic e Kostic, in vantaggio su Kean. Squalificati Cuadrado e Milik.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-JUVENTUS

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina; Mota, Caprari.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Bremer, Danilo; McKennie, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic.