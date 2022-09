Probabili formazioni Monza-Atalanta: scocca l'ora di Hojlund titolare in attacco

La Dea si gioca il primo posto in solitaria in casa dei brianzoli, questi ultimi a caccia dei primi punti della loro storia in Serie A.

Lo stop della Roma a Udine ha aperto uno scenario allettante per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che contro il Monza può conquistare la vetta della classifica di Serie A in solitaria. C'è, però, da superare lo scoglio della formazione brianzola, a caccia dei primi punti assoluti della sua storia in massima serie: Giovanni Stroppa all'U-Power Stadium si gioca tantissimo anche del suo futuro. Per la Dea, comunque, è un test che va oltre l'ambizione in sè: con i numerosi infortunati e alcune situazioni da risolvere, "Gasp" potrà valutare la profondità della sua rosa, già dalla quinta giornata. Il Monza con i soliti dubbi: Di Gregorio ancora favorito su Cragno in porta, Caldirola confermato in difesa con Marlon e Pablo Marì. In mediana Birindelli, Pessina, Rovella, preferito a Colpani, Sensi e Carlos Augusto. La coppia d'attacco sarà ancora Petagna-Caprari. L'Atalanta con Musso tra i pali, difesa con Okoli, in vantaggio su Scalvini, Demiral e Toloi. Soppy e Maehle esterni di centrocampo, con De Roon e Koopmeiners centrali. Sulla trequarti quattro maglie per due posti, ma Gasperini sembra intenzionato a schierare un giocatore, Ederson, dietro alle due punte Lookman e Hojlund. PROBABILI FORMAZIONI MONZA-ATALANTA MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Soppy, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Højlund. Scelti da Goal Probabili formazioni 5ª giornata: Bonazzoli in attacco con Dia

