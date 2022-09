I rossoneri contro i croati a San Siro alla ricerca della prima vittoria nel girone di Champions League: Pioli punta sul solito blocco.

Il girone E di Champions League è destinato a regalare sorprese fino all'ultimo: questo, almeno, quanto consegnato dopo la prima giornata e dopo la vittoria della Dinamo Zagabria contro il Chelsea. Il Milan è avvisato.

Contro i croati gli uomini di Stefano Pioli cercano la prima vittoria in questa edizione di Champions dopo aver pareggiato per 1-1 contro il RB Salisburgo con il goal di Saelemaekers.

La Dinamo Zagabria ha vinto contro i Blues grazie al goal di Orsic al Maksimir ed è a caccia di un successo che si rivelerebbe importantissimo per il passaggio del turno.

Pioli conferma Tonali e Bennacer in mediana, Brahim Diaz favorito su De Ketelaere sulla trequarti e Giroud unica punta. Saelemaekers ala destra.

Cacic con l'ex Serie A Petkovic in attacco con Orsic, Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec e Ljubicic in mediana. Moharrami, Sutalo e Peric in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-DINAMO ZAGABRIA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2):Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharammi, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic. All. Cacic