Probabili formazioni Milan-Bologna: occasione da titolare per De Ketelaere

La formazione di Stefano Pioli sfida quella Sinisa Mihajlovic: Giroud guida l'attacco rossonero, nel Bologna Sansone sulla trequarti.

Terza partita ad agosto e non è ancora finita: continua l'avvio del nuovo campionato di Serie A, con il Milan Campione d'Italia che ospita il Bologna a San Siro.

La formazione di Stefano Pioli è reduce dal pareggio del Gewiss Stadium nell'ultimo turno, acciuffato grazie al mancino preciso di Ismael Bennacer, dopo il vantaggio di Ruslan Malinosvkyi.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, invece, ha conquistato un solo punto in due partite, contro il Verona nella scorsa giornata, passando in vantaggio con Marko Arnautovic, ma venendo raggiunto da Thomas Henry.

Nei rossoneri i dubbi maggiori sono davanti: dietro confermata la linea composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Sulla trequarti Saelemaekers e De Ketelaere in vantaggio su Messias e Brahim Diaz, con il belga pronto a fare il suo esordio dal primo minuto. In attacco Giroud favorito su Rebic per una maglia da titolare.

Nei rossoblù, invece, Bonifazi ancora davanti a Lucumi per un posto insieme a Soumaoro e Medel. Cambiaso a sinistra preferito ad Aebischer. Con Orsolini squalificato, spazio a Sansone insieme a Soriano alle spalle di Arnautovic.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BOLOGNA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Sansone; Arnautovic.